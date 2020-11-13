الاتحاد المصري يعلن اصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

2020/11/13 | 19:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد قبل مواجهة توجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت لبعثة منتخب مصر لكرة القدم إيجابية مسحة محمد صلاح، مما يعني إصابته بالفيروس المستجد.وأوضح الاتحاد أنه بالرغم من إيجابية المسحة […]

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