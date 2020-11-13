خطة لربط العراق بشبكة خطوط سكك حديدية مع دول الجوار

2020/11/13 | 19:34 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت الشركة العامة لسكك الحديد في العراق، عن وجود دراسات شاملة لربط العراق بشبكة من خطوط السكك الحديد مع دول الجوار.وقال مدير السكك في المنطقة الوسطى علي عبد الحر، لبرنامج (رأي الأغلبية) الذي يعرض على قناة العراقية الإخبارية وتابعته …

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