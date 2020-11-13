2020/11/13 | 19:35 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقيقة صدور عفو عن "إرهابيين" محكومين بالإعدام في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/13 | 19:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقيقة صدور عفو عن "إرهابيين" محكومين بالإعدام في العراق) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقيقة صدور عفو عن "إرهابيين" محكومين بالإعدام في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).