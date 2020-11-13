الحشد الشعبي يوضح بشأن المفسوخة عقودهم

2020/11/13 | 19:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت مديرية الحشد الشعبي، الجمعة، وجود لجان ادارية خاصة بملف المفسوخة عقودهم في الوقت الحالي.

وذكرت المديرية في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (13 تشرين الثاني 2020)، أنها "تنوه إلى عدم وجود لجان إدارية يتعلق عملها بملف المفسوخة عقودهم في الوقت الحالي".

وأضافت :"إننا نتابع الإجراءات بخصوص هذا الأمر و نعمل حسب توجيهات رئاسة هيئة الحشد الشعبي في حال وصولها إلينا، علما ان الأخبار و البيانات الصادرة من المديرية موثوقة من خلال القنوات الرسمية للهيئة حصرا".

ا.ح

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