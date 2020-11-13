ميرسو - اللامبالي - سعود سالم

2020/11/13 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم عن العبث والحرية٠-;-٥-;- - حياة ميرسو - ميرسو موظف في أحد المكاتب في مدينة الجزائر يكتشف وفاة والدته بواسطة تلغراف يصله ذات يوم.



والرواية تبدأ هكذا بثلاث جمل قصيرة مقتضبة " اليوم، ماتت أمي.



وربما أمس.



لا أدري".



وهذة اللاأدري توحي بأنه لا يظهر أيا من مشاعر الأسى أوالحزن كما هو متوقع عندما نتلقى مثل هذه الأخبار.



لقد كان قد وضع والدته في مأوى للعجزة منذ ثلاثة سنوات في منطقة تسمى ماران ......





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