سلطة الفصاحة والنحو - عبدالجبار الرفاعي

2020/11/13 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالجبار_الرفاعي اللغةُ كائنٌ تنطبق عليه القوانينُ التي يخضع لها كلُّ كائن حي.



اللغةُ كائنٌ اجتماعي حقيقتُه التغيّر والتحوّل.



اللغةُ الحيّة ذاتُ ديناميكية داخلية، تولد فيها كلماتٌ جديدة وتندثر أخرى، تبعًا لديناميكية التطور الحضاري للمجتمع الناطق بها، لذلك تواصل كلماتُها باستمرار الولادةَ والنموَّ والشيخوخةَ والمرضَ والموت، وتبعًا لذلك تتجدّد أساليبُها البيانية، وطرائقُ التحدث بها.



استبدّت مقولةُ "الفصاحة" و" ......





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