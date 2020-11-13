حفيدتي الأولى وبرنامج جو بايدن - عدنان الصباح

2020/11/13 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح لم أكترث أبدا ببرنامج باراك اوباما الانتخابي بنسخته البايدينية ولن أكون مهتما بنفس البرنامج أثناء التطبيق فالخبر الأول لنشاط وزير خارجيته سيكون زيارة مستوطنة على ارض البيرة فجو بايدن يكرر بنفس الأسلوب ما فعله رئيسه باراك اوباما ويعاود مغازلة المسلمين ليؤكد أننا امة من كلام فليس يعنينا شيء سوى الحروف ومقاطعها ومخارجها ودلالاتها في اللحظة دون ان نربطها بشيء واقعي على الإطلاق ودون أن نلاحقها الى أين ......





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