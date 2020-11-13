بشير حداد عن قانون الاقتراض: عتبنا كبير على الكتل السياسية والقوى الوطنية

2020/11/13 | 19:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أبدى بشير حداد، نائب رئيس مجلس النواب، الجمعة، أسفه بشأن تمرير قانون الاقتراض، بغياب الكتل الكردية.



وذكر حداد في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (13 تشرين الثاني 2020) : أن " نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد أعرب عن أسفه لما جرى في الجلسة الماضية من عدم إكتراث الكتل السياسية لمطالب إخوانهم وشركائهم في الكتل الكوردستانية بالتوافق حول مستحقات أقليم كوردستان و رواتب موظفي الأقليم في قانون تمويل العجز المالي أسوة بموظفي العراق لثلاثة الشهور المتبقية لعام 2020".

وأضاف، "عتبنا كبير على الكتل السياسية والقوى الوطنية، ولم يكن هذا ما نأمله، كنا نتمنى الإستجابة لمطلبنا بتأجيل التصويت على القانون ولو لساعات في جلسة فجر يوم الخميس 12 تشرين الثاني 2020 لحين الإتفاق مع الكتل الكوردستانية والخروج بتوافق وطني يضمن حقوق جميع مكونات الشعب في مشروع قانون تمويل العجز المالي، وفي الوقت نفسه نشكر هيئة رئاسة المجلس والسادة النواب الذين عبروا عن أسفهم وأيدوا التأجيل".

ونفى مجلس النواب، الجمعة، وجود خلافات بين رئيسه محمد الحلبوسي، والنائب الثاني بشير حداد، وذلك بعد تداول أنباء عن ذلك.

وقالت الدائرة الإعلامية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (13 تشرين الثاني 2020) إنه "تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات مغلوطة وغير صحيحة بشأن مداخلة السيد نائب رئيس مجلس النواب د.بشير حداد في جلسة فجر يوم الخميس ١٢/١١/٢٠٢٠ والتي تم التصويت فيها على قانون تمويل العجز المالي وموقف السيد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حيال ذلك".

وأضافت، "تود الدائرة الإعلامية في مجلس النواب ان تبين للرأي العام ان السيد رئيس مجلس النواب اعطى دور للسيد نائب رئيس المجلس للمداخلة بكل تقدير واحترام التي اكد فيها د.بشير حداد على ضرورة رص الصفوف وتوحيد المواقف واعطاء الفرصة لمفاوضي اقليم كردستان للوصول الى بغداد والاتفاق على ما مختلف عليه في الفقرة الواردة في قانون تمويل العجز المالي".

وتابعت، "تنفي الدائرة الإعلامية جملة وتفصيلاً وجود اي تشنج بين السيدين رئيس المجلس محمد الحلبوسي ونائب رئيس المجلس د.بشير حداد وجرى الامر بصورة طبيعية جداً داخل قبة المجلس، بل ان السيد رئيس المجلس عندما طالب السادة النواب بالتريث ساعات محدوده اقسم بالله العظيم ان الكتل الكردستانية اذا ما خرجت من قاعة المجلس فسوف لن تعود مرة اخرى وكما يتبين من تسجيل الجلسة المنشور على قناة اليوتيوب الخاصة بالدائرة الاعلامية".

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