العدل توضح حقيقة إصدار عفو عن النزلاء المحكومين بدعاوى الإرهاب

2020/11/13 | 20:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفت وزارة العدل، اليوم الجمعة، إصدار عفو عن النزلاء المحكومين بدعاوى الإرهاب”.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الانباء التي تم تداولها في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ارسال قوائم بأسماء النزلاء المحكومين بالإعدام في قضايا ارهابية او دونه عارية عن الصحة”.ودعت الوزارة، الى “توخي الدقة والمصداقية …

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