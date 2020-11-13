2020/11/13 | 20:06 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل شخصين وفقدان ثالث بانفجار بمركز طبي في ولاية امريكية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/13 | 20:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل شخصين وفقدان ثالث بانفجار بمركز طبي في ولاية امريكية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل شخصين وفقدان ثالث بانفجار بمركز طبي في ولاية امريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).