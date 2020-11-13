الكربولي يدعو الى محاسبة السماسرة المتسببين في ظلم اهالي البكرية

2020/11/13 | 20:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، اليوم الجمعة، اننا نقف مع ابطال مكافحة الارهاب بمنحهم قطع أراضٍ لدورهم بتحرير العراق، ولكن لا ينبغي ظلم الناس او تهديدهم بمصادرة بيوتهم واملاكهم المثبتة في (الطابو) كما هو الحال في البكرية.

وقال الكربولي في تغريدة على موقع تويتر، “نقف مع ابطال مكافحة الارهاب بمنحهم قطع أراضٍ لدورهم بتحرير العراق، ولكن لا ينبغي ظلم الناس او تهديدهم بمصادرة بيوتهم واملاكهم المثبتة في (الطابو) كما هو الحال في البكرية”.

واضاف الكربولي، ان “البكرية منطقة مخدومة بالكهرباء واراضيها لها حصص مائية رسمية من وزارة الري وتسكنها عوائل مثبتة اسماؤهم في قوائم الماء والكهرباء، وعلى الدولة محاسبة السماسرة المتسببين بحدوث هذا الخطأ”.

واختتم تغريدته بوشم “مع_الحق_ضد_الظلم”.

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