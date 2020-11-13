مكتشف لقاح كورونا يوضح بشأن الجرعات اللازمة وموعد توزيعه ومناعته

2020/11/13 | 20:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن أوغور شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة "بيونتيك"، ومكتشف لقاح كورونا، الجمعة، ان اللقاح سيكون عبر جرعتين والمناعة ستكون لـ 3 اشهر على الاقل.

وذكر شاهين في مقابلة مع قناة العربية، إن "التجارب السريرية شملت 40 ألف مشارك، ورأينا أثارا جانبية محدودة لا تتعدى اليومين للقاح كورونا حتى الآن".

وأضاف، أن "الشركة ستستمر بجمع البيانات عن اللقاح لمدة العامين المقبلين، وأن اللقاح سيكون عبر جرعتين في اليوم الأول واليوم 22".

واوضح، ان "البيانات الأولية تشير إلى مناعة مدتها 3 أشهر على الأقل، وننتظر البيانات حيال المناعة لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى عام، ونتوقع استمرار المناعة من اللقاح لمدة عام وبدأنا بتطعيم مجموعة من الأطفال بين 12 إلى 16 عاما، وهناك خطط حالياً لتطعيم مجموعة من الأطفال دون سن 12 عاما".

واشار شاهين الى "اهمية إقصاء عملية تأمين موافقة السلطات الصحية عن السياسة، حيث أن التوزيع يعتمد على موافقة الجهات التنظيمية لكل دولة على حدة".

وتابع، ان "الجميع يعمل بطاقة قصوى لكن الجودة تتطلب وقتا، نسعى لتأمين 1.5 مليار جرعة العام المقبل ونتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتمكين وصول اللقاح للدول الأضعف اقتصاديا، وبذلك نأمل بيع مليارات الجرعات في 2021 ليشمل التوزيع كافة دول العالم".

ونصح د.



شاهين الدول بالقيام بطلب اللقاح بشكل مبكر لتأمين سلاسل الإمداد، مضيفاانه "يتم نقل اللقاح عند درجة 70 تحت الصفر، وبعد نقل اللقاح لابد من تخزينة في برادات خاصة متوفرة بالمستشفيات".

وكانت شركة صناعة الأدوية الأميركية فايزر قد اعلنت الأسبوع الماضي إن لقاحها التجريبي لعلاج مرض كوفيد-19 فعال بأكثر من 90%، وهو ما يمثل انتصارا كبيرا في المعركة ضد الوباء الذي أودى بحياة أكثر من مليون شخص، ودمر الاقتصاد العالمي وقلب أنماط الحياة اليومية رأسا على عقب.

ا.ح

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