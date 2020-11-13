استشهاد شرطي وإصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة على مفرزة لطوارئ الشرطة في ديالى

2020/11/13 | 20:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني باستشهاد شرطي وإصابة اثنين أخرين بانفجار عبوة ناسفة على مفرزة لطوارئ الشرطة في محافظة ديالى.

وذكر المصدر في أن عبوة ناسفة انفجرت على مفرزة لطوارئ شرطة ديالى على طريق زراعي قرب قرية الكبة شمال شرق بعقوبة اسفرت عن استشهاد شرطي وإصابة اثنين أخرين.

وفي حادث اخر، أكد مراسل التغيير استشهاد احد الكوادر التدريسية بنيران مجهولين يستقلون دراجة نارية في حي المعلمين التابعة لقضاء المقدادية.

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