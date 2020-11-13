ديالى تعلن احتواء اخطر” نبتة” بعد انتشارها في 3 جداول رئيسية

2020/11/13 | 20:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اعلنت دائرة بيئة ديالى، الجمعة، عن احتواء اخطر نبتة بعد انتشارها في 3 جداول رئيسية.

وقال مدير دائرة بيئة ديالى عبدالله الشمري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” دائرة بيئة ديالى بالتنسيق مع الموارد المائية نجحت في احتواء انتشار نبته زهرة النيل في 3 جداول رئيسية في بعقوبة ومحيطها والتي تعد من اخطر النباتات نظرا لتداعياتها السلبية على بيئة الانهر وخاصة الاحياء ومنها الاسماك ناهيك عن اعاقة مجرى الجداول وامتصاص كميات كبيرة من المياه”.

واضاف الشمري،ان” كوادر الموارد المائية اطلقت خطة استثنائية لرفع زهرة النيل من الجداول لتفادي انتشارها في الانهر القريبة منها ما يؤدي الى كارثة بيئية لافتا الى ان الاحتواء المبكر لها ضرورة لمنع الاضرار ببيئة انهر الكبيرة خاصة التي تؤمن مياه محطات الاسالة الرئيسية سواء في بعقوبة او المناطق القريبة منها”.

وتعد زهرة النيل من النبايات الخطيرة التي لها اثار كبيرة على بييئة الانهر والجداول انتشرت في السنوات العشر الاخيرة في بعقوبة والمدن القريبة منها”.انتهى 25 ف

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