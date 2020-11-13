وزارة العدل تنفي إصدار عفو عن النزلاء المحكومين بدعاوى الإرهاب

2020/11/13 | 20:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

نفت وزارة العدل خبرا تناقلته بعض من وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصدار عفو عن النزلاء المحكومين بدعاوى الإرهاب اودونه.

وقالت الوزارة في بيان تلقته/المعلومة/ ، ان” الانباء التي تم تداولها في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ارسال قوائم بأسماء النزلاء المحكومين بالإعدام في قضايا ارهابية او دونه عارية عن الصحة”.

داعية الى “توخي الدقة والمصداقية في نقل المعلومة وضرورة تحري الحقيقة من مصادرها الرسمية قبل نشر اي خبر لامصداقية له ، وعدم تصديق الاشاعات بهذا الشان”.

ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل ليس لديها أوراق تحقيقية للتميز بين حكم المخبر السري أو غيره.

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