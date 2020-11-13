استشهاد منتسب وإصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة في ديالى

2020/11/13 | 20:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزيرة الهجرة تدعو تركيا بالسماح للعراقيين بالاقامة وعدم إجبارهم على العودة

بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو مع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أهم الملفات التي تخص الجالية العراقية في تركيا ومن بينها ملف طالبي اللجوء المسجلين لدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة.

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