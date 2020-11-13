ضحايا في صفوف القوات الأمنية بانفجار عبوة ناسفة في ديالى

2020/11/13 | 20:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

انفجرت عبوة ناسفة، الجمعة، على دورية تابعة لفوج طوارئ ديالى، مما أوقع ضحايا في صفوف القوات الأمنية.



وقالت خلية الإعلام، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه (13 تشرين الثاني 2020): "استشهاد منتسب وإصابة إثنين آخرين بإنفجار عبوة ناسفة على دورية راجلة تابعة الى مقر فوج طوارئ ديالى الثامن خلال واجب تفتيش في منطقة جليبي بناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى".

وأضافت الخلية، أنه "اغتيل احد المواطنين والذي يعمل مدرس في ناحية أبي صيدا أيضاً، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

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