الاتحاد المصري يحذف بيان إصابة محمد صلاح بكورونا

2020/11/13 | 20:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمد الاتحاد المصري لكرة القدم، الجمعة، إلى حذف بيان إصابة نجمه الدولي محمد صلاح بفايروس كورونا من الموقع الرسمي للاتحاد وصفحته على فيسبوك، ونشر بدلا عن ذلك بيانا مبهما تحدث عن إصابة ثلاثة لاعبين من مصر وتوغو.

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