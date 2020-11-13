2020/11/13 | 20:30 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه نائب رئيس مجلس النواب (البرلمان) العراقي بشير الحداد يوم الجمعة عتباً “كبيراً” للكتل السياسية لتمرير قانون تغطية العجز المالي دون تضمين مطالب الكتل الكوردية فيه.

وأعرب الحداد، في بيان تلقته 7sky، عن “أسفه لما جرى في الجلسة الماضية من عدم اكتراث الكتل السياسية لمطالب إخوانهم وشركائهم في الكتل الكوردستانية بالتوافق حول مستحقات إقليم كوردستان ورواتب موظفي الإقليم في قانون تمويل العجز المالي أسوة بموظفي العراقلثلاثة الشهور المتبقية لعام 2020″.

وأضاف الحداد: “عتبنا كبير على الكتل السياسية والقوى الوطنية، ولم يكن هذا ما نأمله، كنا نتمنى الاستجابة لمطلبنا بتأجيل التصويت على القانون ولو لساعات في جلسة فجر يوم الخميس لحين الإتفاق مع الكتل الكوردستانية والخروج بتوافق وطني يضمن حقوق جميع مكونات الشعب في مشروع قانون تمويل العجز المالي، وفي الوقت نفسه نشكر الذين عبروا عن أسفهم وأيدوا التأجيل“.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد أنباء خلافه مع الحلبوسي..



الحداد يوجه “عتباً كبيراً” لهذه الأطراف 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد أنباء خلافه مع الحلبوسي.. الحداد يوجه “عتباً كبيراً” لهذه الأطراف) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد أنباء خلافه مع الحلبوسي.. الحداد يوجه “عتباً كبيراً” لهذه الأطراف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).