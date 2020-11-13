اغتيال مدرس واستشهاد وإصابة 4 من الشرطة بانفجار في ديالى

2020/11/13 | 20:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ديالى: الفرات نيوز} اغتيل مدرس فيما استشهد واصيب 4 من افراد الشرطة بانفجار في محافظة ديالى.

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