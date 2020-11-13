الامطار تفضح جريمة قتل بدافع

2020/11/13 | 20:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت مياه الأمطار في الإسكندرية بمصر، بالصدفة ،عن جريمة قتل تعود لعام 2016، بعدما اختفى طفل بشكل مفاجئ.

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