أي نقابات يمكن الحديث عنها؟ - أحمد بيان

2020/11/13 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_بيان من البديهي أن يكون الصراع بين تيارين سياسيين أو تيارات سياسية من داخل نقابة واحدة، هدفه الاستراتيجي هو خدمة مصالح هذا أو ذاك؛ نظرا للفهم المرتبط أو المؤطر للعمل النقابي لهذا التيار أو ذاك.



لكن أن يتبنى هذا التيار أو ذاك لغة الصمت، وأتكلم هنا عن النقابات بدون استثناء، وأن يتقمصوا موقف المتفرج إن لم أقل موقف الخذلان والمؤامرة والخيانة والانتهازية على قضايا تشغل كل الرأي العام الوطني، قضايا كانت ولا ......





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