هل هُمِشَ الكُرد في بغداد ؟ - امين يونس

2020/11/13 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امين_يونس ـ يبدو أن أصدقاءك العرب في بغداد ، قد " لفلفونا " نحنُ الكُرد ، فأقّروا قانون الميزانية الجزئية للربع الأخير من 2020 ، بدون توافُق وعلى الرغم من إنسحاب النواب الكُرد من الجلسة .



* ياحمكو ..



صحيح عندي مئات من الأصدقاء العرب في بغداد والمحافظات ، لكن " أعضاء مجلس النواب " ليسوا من بينهم .



لأن معظمهم أي النواب ولا أعّمِم ، منخرطون في آلة الفساد العملاقة ومُنضوون تحت الأحزاب المهيمنة الفاسدة الن ......





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