2020/11/13 | 20:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تداولات اليوم الجمعة، مع ترقب تطورات كورونا، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية تجاوزت 5 بالمائة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث.. الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب أسبوعية تتجاوز 5%) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث.. الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب أسبوعية تتجاوز 5%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).