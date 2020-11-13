الناطق باسم القائد العام يعلن مقتل المجموعة الارهابية التي نفذت هجوم الرضوانية الاخير- عاجل

2020/11/13 | 20:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، الجمعة، 13 تشرين الثاني، 2020، مقتل المجموعة الإهابية التي نفذت هجوم الرضوانية الاخير.

وقال رسول في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إنه "بجهد استخباري متميز من خلية الصقور الاستخباراتية ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد، ومتابعة ميدانية من نائب قائد العمليات المشتركة وقائد عمليات بغداد، تمكنت قطعات فرقة المشاة السابعة عشرة من قتل المجموعة الإرهابية التي استهدفت ابناء العراق الصحوات وجنود اللواء الخامس والخمسين خلال اليومين الماضيين في الرضوانية".

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، مقتل المجموعة الإرهابية التي استهدفت أبناء الصحوات وجنود اللواء 55 في منطقة الرضوانية جنوبي بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بجهد استخباري متميز من خلية الصقور الاستخباراتية ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد، ومتابعة ميدانية مستمرة لأكثر من ١٠ ساعات طيلة الليلة الماضية من قبل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري وقائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس خلف المحمداوي وبعمل بطولي من قبل القطعات البطلة لقيادة فرقة 17 عمليات بغداد تم والحمد لله قتل المجموعة الإرهابية التي استهدفت ابناء العراق الصحوات وجنود اللواء الخامس والخمسون خلال اليومين الماضيين في الرضوانية، ونوكد لشعبنا وقطعاتنا الامنية بأننا سنتابع ونلاحق كل الخلايا الإرهابية التي تستهدف امن وشعبنا وقطعاتنا الامنية حتى ينالوا جزاءهم العادل".

وأعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، الاثنين الماضي، تفاصيل الحادث الذي شهدته منطقة الرضوانية الأسبوع الماضي، حيث هاجمت مجموعة إرهابية متكونة من ثلاثة عناصر، احدى نقاط الصحوة عن بُعد.

وأوضح الفريق الركن قيس المحمداوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الهجوم الإرهابي خلف أربعة شهداء من عناصر الصحوة أبناء العراق، الذين كانوا متواجدين في النقطة التي تعرضت للاستهداف عن بعد، كما استشهد مدنيان من أبناء القرية القريبة من موقع الحادث، وشرطي آخر من أبناء القرية كان خلال فترة استراحته، كما تسبب الهجوم بإصابة ثلاثة اشخاص، بينهم اثنان إصابات بسيطة احدهما غادر المستشفى، والآخر اجريت له عملية ووضعه مستقر".

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