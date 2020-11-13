المدعي العام الأوكراني: إسقاط طائرة الركاب في إيران جريمة متعمدة

2020/11/13 | 20:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أكد المدعي العام الأوكراني جوندوز مامادوف أن إسقاط طائرة الركاب المدنية الأوكرانية، مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني قرب طهران، ”جريمة متعمدة“، مضيفاً أن الحكومة الإيرانية لم تقدم ”أي وثائق“ لأوكرانيا بشأن إسقاط الطائرة على الرغم من الوعود السابقة.ونقل موقع إذاعة ”فردا“ الإيراني المعارض، اليوم الجمعة، عن …

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