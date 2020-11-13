مقتل ثلاثة من حرس الحدود الايراني في هجوم مسلح غربي ايران

2020/11/13 | 20:35 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قتل ثلاثة من حرس الحدود الايراني في هجوم مسلح غربي ايران .وقالت الشرطة الايرانية في بيان،اطلعت عليه الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان عناصر مسلحة ارهابية هاجمت حرس الحدود في منطقة / تكور/ التابعة لاقليم / اذربيجان غربي/ ظهر اليوم".واضافت :" تم التصدي للهجوم بعد ارسال قوات دعم الى المنطقة، وتم منع المهاجمين من دخول الاراضي الايرانية"، مشيرة الى مقتل ثلاثة من حرس الحدود، اثنان منهم برتبة ملازم والثالث برتبة مجند، فيما جرح آخران./ انتهى

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