انفجار عبوتين ناسفتين دون اصابات في المقدادية بديالى

2020/11/13 | 20:35 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / انفجرت عبوتان ناسفتان باطراف قضاء المقدادية في محافظة ديالى دون وقوع اصابات بشرية .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان عبوة ناسفة انفجرت قرب محل تجاري في قرية الهارونية باطراف قضاء المقدادية ، اسفرت عن اضرار مادية فقط " .



واضاف :" ان عبوة اخرى انفجرت قرب منزل في قرية زهيرات باطراف القضاء ، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون اصابات او خسائر بشرية "./انتهى

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