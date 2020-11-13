الكشف موعد إنهاء “الرفع المجاني غير المحدود” لغوغل

2020/11/13 | 20:38 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشفت شركة غوغل، بصفة رسمية، موعد إنهاء الرفع المجاني وغير المحدود للصور على موقع “صور غوغل” Google Photos، في خطوة كانت متوقعة منذ فترة طويلة.

وقالت الشركة العملاقة عبر مدونتها الرسمية إن خاصية التخزين المجاني واللامحدود للصور اقتربت من نهايتها، مضيفة أنه “بدءا من يونيو 2021 ستتوقف هذه الخدمة”.

وأوضحت غوغل أنها ستمنح المستخدمين 15 غيغابايت من السعة التخزينية المجانية، مشيرة إلى أنها “تكفي المستخدمين عدة سنوات”.

وتابعت: “أما ما يزيد على 15 غيغابايت فستكون خدمة مدفوعة الأجر”.

وبداية من يونيو المقبل، سيتم احتساب أي صورة أو فيديو جديد يتم تحميلهم بجودة عالية في “صور غوغل” ضمن الحصة التخزينية المجانية.



وفي حال زاد عن الحد المسموح به سيتعين على المشترك اختيار واحدة من الباقات المتوفرة.

وتبدأ هذه الباقات من سعة 100 غيغابايت، وستكون متاحة بسعر دولارين شهريا.

ووجدت “غوغل” نفسها مضطرة لبدء هذه الاستراتيجية الجديدة، في ظل وجود أكثر من 4 تريليون صورة مخزنة في “صور غوغل” وتضاف لها أسبوعيا 28 مليار صورة ومقطع فيديو جديد.انتهى 25

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