بالصور.. اعادة مهاجرين من مصر الى اقليم كوردستان

2020/11/13 | 20:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بجهود الرئيسين المشتركين للاتحاد الوطني الكوردستاني، تمت اليوم الجمعة اعادة عدد من المهاجرين الكورد من مصر الى اقليم كوردستان عبر مطار السليمانية الدولي، حيث حاولوا قصد السواحل الإيطالية عبر المياه الإقليمية التركية الا انهم وقعوا بقبضة خفر السواحل المصري ليتم احتجازهم ولعدة اسابيع في ذلك البلد.

PUKmedia تصوير: ابراهيم فتاح

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