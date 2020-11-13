2020/11/13 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث هل سأل الشهداء رفاقهم؟ هل سأل الشهداء رفاقهم عن مدى التزامهم بالعهد والوعد؟هل سأل الشهداء رفاقهم عن مآل الأحلام الجميلة؟هل سأل الشهداء رفاقهم عن مصير التضحيات الجسيمة؟هل سأل الشهداء رفاقهم عن مستقبل المشاريع المشتركة؟هل سأل الشهداء رفاقهم عن آفاق الشعارات الثورية وعن الثورة المغربية؟نعلم فقط أن عهد الشهداء يُلزم الرفاق..نعلم فقط أن دم الشهداء على عاتق الرفاق..



ن ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشهيد زروال، هل سألت الرفاق؟ - حسن أحراث) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشهيد زروال، هل سألت الرفاق؟ - حسن أحراث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).