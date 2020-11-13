تجار مخدرات يقعون في قبضة الأمن الوطني (صورة)

2020/11/13 | 20:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 17 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن جهاز الأمن الوطني في بغداد، الجمعة، اعتقال ثلاثة من تجار المخدرات في سيطرة اللج قادمين من محافظة ميسان، بحوزتهم 12 كغم من مادة الحشيش.

وقال الجهاز في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (13 تشرين الثاني 2020)، أن "قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة بغداد تمكنت من إلقاء القبض وفق أوامر قضائية على ثلاثة من تجار المخدرات في سيطرة اللج قادمين من محافظة ميسان، بحوزتهم 12 كغم من مادة الحشيش مخبأة بطريقة معقدة في احد أجزاء العجلة التي كانوا يستقلونها".

وأضاف البيان، أنه "جرى تدوين أقوالهم اصوليا واعترفوا بتجارة وتوزيع المواد المخدرة في العاصمة بغداد، وقد تم إحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

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