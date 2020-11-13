صور من عملية ضبط تهريب سعات الانترنت في نينوى

2020/11/13 | 20:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الاتصالات، الجمعة، إحباط عمليات تهريب سعات انترنت في ناحية بعشيقة بمحافظة نينوى.



وذكر بيان للوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 تشرين الثاني 2020)، أن "كوادر مديرية الاتصالات والمعلوماتية في محافظة نينوى تستمر بجهودها الرامية لإنهاء موضوع تهريب سعات الانترنت، وتماشياً مع توجيهات وزير الاتصالات أركان الشيباني، المتضمنة تعزيز الجهود من اجل النهوض بواقع خدمات الاتصالات والانترنت، والعمل الجاد على توجيه الشركات العاملة في محافظة نينوى بتفعيل سعات الانترنت وتسويقها محلياً بشكل قانوني وفق الضوابط والتعليمات النافذة الصادرة من الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، وفي هذا الصدد تمكنت كوادر المديرية وبمساندة القوات الامنية من إحباط عملية تهريب سعات انترنت من قبل جهات مجهولة، بعد ضبط كابل ضوئي سعة ٩٦ شعيرة على الطريق الخارجي لناحية بعشيقة مربوط بواسطة ٦ شعيرات مع عقدة ضوئية".

بدوره، أوضح مدير اتصالات نينوى لؤي رياض، بحسب البيان، أن "معلومات دقيقة أدت لكشف عملية التهريب هذه"، مؤكداً أن "كوادر المديرية تبذل قصارى جهودها للقضاء على هذه الظاهرة التي تضر بإقتصاد بلدنا الحبيب وتؤدي إلى أحداث حالة من الفوضى في قطاع الاتصالات".

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