الجزائر تستنكر والبوليساريو تعلن عودة الحرب.. تدخل عسكري مغربي يشعل التوتر بالكركرات

2020/11/13 | 20:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت الجزائر بشدة ما وصفته بالانتهاكات الخطيرة لوقف إطلاق النار التي وقعت صباح اليوم في منطقة الكركرات بالصحراء الغربية.

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