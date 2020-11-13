بالصور: اول طاقم مضيفات طيران عربي من “الصم”… رحلة من القاهرة الى الخرطوم

2020/11/13 | 20:59 - المصدر: يس عراق

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يس عراق- بغداد

في رحلة انطلقت يوم الخميس الماضي 5 نوفمبر رحلة الانسانية ‘2’ من مطار القاهرة الدولى الى السودان، وعلى متنها طاقم مضيفات صم، تحت شعار الحق في الحياة، ابطالها المضيفة هاجر جمال والمضيفة نورهان سعد اول مضيفة طيران صماء.

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