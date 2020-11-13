{الفرات نيوز} تنشر التفاصيل الكاملة لتخفيض أقساط بسماية

2020/11/13 | 21:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن مبلغ القسط الجديد في شراء شقق مجمع بسماية السكني جنوب العاصمة بغداد.

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