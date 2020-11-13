صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 372 المسجلة اليوم بكورونا

2020/11/13 | 21:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 372 موزعة كالآتي:

أبو دشير———–4

أبو غريب ———-21

الإسكان————4

الاعلام————-12

البياع————–5

التاجي————–7

التراث————–3

الحرية————–16

الخطيب ————-6

الدورة—————30

الدولعي————–3

الرحمانية————-5

السيدية ————–15

الشرطةالخامسة——–3

الشعلة —————28

الصالحية————–2

الطارمية————–16

العامرية—————2

العلاوي—————-2

الغزالية—————-10

القادسية —————6

الكاظمية —————9

المحمودية————-15

المعالف —————-3

المكاسب —————2

المنصور —————20

المواصلات————–1

الوشاش—————–5

اليرموك —————-17

جكوك——————2

حي الجامعة————–20

حي الجهاد————–22

حي الخضراء————-11

حي العامل—————10

حي العدل—————-19

حي الفرات—————3

سبع البور—————– 1

سويب——————–1

سجن الكرخ————–5

شارع حيفا—————-1

سكنة جانب الرصافة ——-5

الشفاء: 704

الوفيات: 2

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