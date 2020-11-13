الزراعة النيابية تؤكد دعمها لأي خطوة حكومية تدعم زيادة الايرادات غير النفطية

2020/11/13 | 21:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد رئيس لجنة الزراعة النيابية، سلام الشمري، الجمعة، 13 تشرين الثاني، 2020، اهمية تسارع الحكومة بخطوات الاستثمار الداخلي والخارجي لكافة القطاعات وخاصة القطاع الزراعي والحيواني.

وقال الشمري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "البرلمان مع اي خطوة حكومية لزيادة الايرادات غير النفطية عبر القوانين والتشريعات الخاصة بذلك .

واضاف البيان أن "تطوير القطاع الزراعي والحيواني يعد اولوية قصوى للبرلمان ولن يقف عائقا امام اي خطوة بهذا الاتجاه".

وبين أن "البرلمان لن يقف متفرجا امام اي محاولة لوضع العوائق امام تطوير هذا القطاع".

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