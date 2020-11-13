عشيق الليدي شاترلي(عن الرواية والفيلم معا): .لورنس يعود الى المفهوم الاساسي قبل صياغة الجرمية برمتها - بلال سمير الصدّر

2020/11/13 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بلال_سمير_الصدّر هنا علينا ان نحقق بفن كبير جدا ...علينا ان نحقق باشهر وآخر ما كتب د هـ لورنس،وعلينا أن ندقق قبل استخدام الكلمات محاولين ان نحاكي لورنس الذي يبدو له ان اللغة خانته في التعبير،فعلى الرغم من العمق اللغوي الواضح والذي تبدو فيه روايته،على انها تبدو من ناحية أخرى صراع...صراع بين لورنس وبين اللغة،لأن اللغة-كما تبدو-كانت قاصرة،بل قاصرة جدا عن تحقيق الذي اراده لورنس منها.هنا،نحن لسنا أبدا في مباراة است ......





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