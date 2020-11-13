دخول الإسلام بنجلاديش وأندونيسيا بالحرب لا بالدعوة والتُجار - سامح عسكر

2020/11/13 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر خدعوك فقالوا أن الإسلام دخل الهند وأندونيسيا بالدعوة والتُجار، بينما في الحقيقة أن الإسلام دخل وانتشر في الهند الكبرى (باكستان والهند وبنجلاديش وسريلانكا) وأندونيسيا بالحرب، وسأذكر مشهدين لهذه القصة:أولا: نشر الدين في (بنجلاديش) بدأت قصته بغزوات "محمد بن القاسم الثقفي" في إقليم السند خلال العصر الأموي، كانت وقتها أرض البنغال (هندوس وبوذيين) ولم ينجح الثقفي في العبور شرقا للهند وبنجلاديش، ل ......





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