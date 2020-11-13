اغتيال مدرس واستشهاد واصابة 4 من الشرطة في ديالى

2020/11/13 | 21:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغتيل مدرس، فيما استشهد واصيب 4 من افراد الشرطة بانفجار في محافظة ديالى.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، ان "منتسبا استشهد فيما اصيب إثنين آخرين بإنفجار عبوة ناسفة على دورية راجلة تابعة الى مقر فوج طوارئ ديالى الثامن خلال واجب تفتيش في منطقة جليبي بناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى".

وتابع ان "احد المواطنين اغتيل والذي يعمل مدرس في ناحية أبي صيدا أيضاً، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

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