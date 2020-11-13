رئاسة الاتحاد الوطني: كويخا علي منكور كان بيشمركة نضال الكوردايتي

2020/11/13 | 21:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزت رئاسة الاتحاد الوطني الكوردستاني برحيل البيشمركة العتيد كويخا علي منكور.

وقالت الرئاسة في برقية التعزية:

كويخا علي منكور كان بيشمركة الاتحاد الوطني الكوردستاني ولم ينقطع عن النضال وكان صديقا قديما للرئيس مام جلال.



كان شخصية اجتماعية معروفة في منطقة بشدر.



كان بيشمركة نضال الكوردايتي وكان له الدور البارز دون انقطاع في الثورة الجديدة ونضال الكوردايتي، لذلك فان فقدان مناضل وبيشمركة الثورة الجديدة احزننا جدا.

واضافت الرئاسة انها تعزي ذوي الفقيد وجميع اصدقائه ومناضلي الاتحاد الوطني، وتبتهل الى الله ان يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته.

رئاسة الاتحاد الوطني الكوردستاني

PUKmedia

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