كورونا الكرخ: “حصيلة مرتفعة” للشفاء… انخفاض للإصابات في مناطق على حساب اخرى

2020/11/13 | 21:11 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :عدد الاصابات 372 موزعة كالآتي:

أبو دشير———–4أبو غريب ———-21الإسكان————4الاعلام————-12البياع————–5التاجي————–7التراث————–3الحرية————–16الخطيب ————-6الدورة—————30الدولعي————–3الرحمانية————-5السيدية ————–15الشرطةالخامسة——–3الشعلة —————28الصالحية————–2الطارمية————–16العامرية—————2العلاوي—————-2الغزالية—————-10القادسية —————6الكاظمية —————9المحمودية————-15المعالف —————-3المكاسب —————2المنصور —————20المواصلات————–1الوشاش—————–5اليرموك —————-17جكوك——————2حي الجامعة————–20حي الجهاد————–22حي الخضراء————-11حي العامل—————10حي العدل—————-19حي الفرات—————3سبع البور—————– 1سويب——————–1سجن الكرخ————–5شارع حيفا—————-1سكنة جانب الرصافة ——-5

الشفاء:704الوفيات:2

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