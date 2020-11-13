2020/11/13 | 21:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 11 دقیقة

344 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

نفت وزارة العدل، الجمعة، الانباء التي تداولتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصدارها عفوا عن النزلاء المحكومين بدعاوى "الإرهاب" او دونه.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (13 تشرين الثاني 2020)، ان "الانباء التي تم تداولها في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ارسال قوائم باسماء النزلاء المحكومين بالإعدام في قضايا ارهابية او دونه عارية عن الصحة"، داعية الى "توخي الدقة والمصداقية في نقل المعلومة وضرورة تحري الحقيقة من مصادرها الرسمية قبل نشر اي خبر لامصداقية له، وعدم تصديق الاشاعات بهذا الشأن".

ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل ليس لديها أوراق تحقيقية للتميز بين حكم المخبر السري أو غيره، بحسب البيان.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدل تصدر توضيحا بشأن إصدارها عفوا عن المحكومين بـ'الإرهاب') نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العدل تصدر توضيحا بشأن إصدارها عفوا عن المحكومين بـ'الإرهاب') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).