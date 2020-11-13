توقعات بالتزام منتجي أوبك+ بخفض الإنتاج بنسبة 101% في أكتوبر

2020/11/13 | 21:24 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

توقعت ثلاثة مصادر بمجموعة الدول المنتجة والمصدرة للنفط (أوبك+) التزام المنتجين بتخفيض إنتاج النفط في أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 101%، ملتزمين باتفاقهم خفض الإمدادات.

وتعقد اللجنة الفنية المشتركة للمجموعة اجتماعًا الاثنين المقبل لعرض تقييمات الدول الأعضاء للالتزام بالتخفيض، وفقًا للتقرير الذي نشرته وكالة رويترز.

مليونا برميل يوميًاتدرس الدول الأعضاء بالمنظمة تعديل اتفاقها بشأن رفع الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا اعتبارًا من يناير/كانون الثاني، لدعم السوق.تعقد أوبك+ اجتماعًا وزاريًا رفيع المستوي الثلاثاء المقبل، يعقبه اجتماع لدول المجموعة يومي 30 نوفمبر/ تشرين الثاني و1 ديسمبر/ كانون الأول.أوبك+ هو اتفاق يضم 23 دولة مصدرة للنفط منها 13 دولة أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).



جرى التوصل إلى هذا الاتفاق في نوفمبر 2016 بهدف خفض إنتاج البترول لتحسين أسعار النفط في الأسواق.

توقعاتتوقعت أوبك تراجع طلب النفط العالمي في العام الحالي 9.75 مليون برميل يوميًا مقارنةً بتوقعات سابقة بانخفاض 9.47 مليون برميل يوميًا.رجحت تعافي الطلب على النفط في 2021 بمقدار 6.25 مليون برميل يوميًا من توقعات سابقة لزيادة 6.54 مليون برميل يوميًا.خفضت الدول أعضاء مجموعة أوبك+الإنتاج منذ يناير/ كانون الثاني 2017 في مسعى لموازنة السوق ودعم الأسعار وخفض المخزونات.320 ألف برميل يوميًاأعلنت أوبك ارتفاع الإنتاج إلى 320 ألف برميل يوميًا في أكتوبر/تشرين الأول إلى 24.39 مليون برميل يوميًا على خلفية تعافي إنتاج ليبيا، وقالت إن تعافي طلب النفط سيكون مقوضًا بشكل كبير والتباطؤ في طلب الوقود لأغراض النقل والصناعة سيستمر حتى منتصف 2021.

كما توقع التقرير الشهري لأوبك أن يرتفع الطلب 6.54 مليون برميل يوميًا في العام المقبل إلى 96.84 مليون برميل يوميًا.

ارتفاع 9%تراجعت العقود الآجلة على خام برنت 51 سنتًا أو 1.2% إلى 43.02 دولار للبرميل بعد أن هبط 0.6% أمس.انخفضت العقود الآجلة على الخام الأميركي 66 سنتًا أو 1.6% إلى 40.46 دولار للبرميل، بعد أن تراجع بنسبة 0.8% يوم الخميس.على أساس أسبوعي، يتجه كلاهما إلى تسجيل ارتفاع بنحو 9%

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