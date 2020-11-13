انخفاض ملحوظ بإصابات الفيروس في الكرخ وقفزة في مؤشر الشفاء

2020/11/13 | 21:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

سجلت مناطق الرصافة، الجمعة، انخفاضا ملحوظاً للإصابات اليومية بالفيروس وقفزة أخرى في مؤشر الشفاء.



وذكرت الدائرة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (13 تشرين الثاني 2020)، أن الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 372 موزعة كالآتي:

أبو دشير-----------4

أبو غريب ----------21

الإسكان------------4

الاعلام-------------12

البياع--------------5

التاجي--------------7

التراث--------------3

الحرية--------------16

الخطيب -------------6

الدورة---------------30

الدولعي--------------3

الرحمانية-------------5

السيدية --------------15

الشرطةالخامسة--------3

الشعلة ---------------28

الصالحية--------------2

الطارمية--------------16

العامرية---------------2

العلاوي----------------2

الغزالية----------------10

القادسية ---------------6

الكاظمية ---------------9

المحمودية-------------15

المعالف ----------------3

المكاسب ---------------2

المنصور ---------------20

المواصلات--------------1

الوشاش-----------------5

اليرموك ----------------17

جكوك------------------2

حي الجامعة--------------20

حي الجهاد--------------22

حي الخضراء-------------11

حي العامل---------------10

حي العدل----------------19

حي الفرات---------------3

سبع البور----------------- 1

سويب--------------------1

سجن الكرخ--------------5

شارع حيفا----------------1

سكنة جانب الرصافة -------5

الشفاء:

704

الوفيات:

2".

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