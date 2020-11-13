واشنطن تدين

2020/11/13 | 21:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الولايات المتحدة الجمعة إلى اتخاذ خطوات "فورية لخفض التصعيد" في إقليم تيغراي المتمرد في إثيوبيا، بهدف التوصل إلى "إنهاء النزاع".

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