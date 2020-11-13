وزارة التربية تتجه لنوع جديد من التعليم يمزج بين التقليدي والالكتروني

2020/11/13 | 21:28 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ بغداد أعلنت وزارة التربية العراقية عن أنها أعدت خطة متكاملة للبدء بالعام الدراسي الجديد واتجهت إلى نوع جديد من التعليم يمزج بين التقليدي والالكتروني بسبب الوضع الصحي الذي فرضته جائحة كورونا.وقال وزير التربية العراقي “علي مخلف الدليمي” في تصريح صحفي تابعته “ايزيدي 24″، أن “الوزارة أعدت خطة متكاملة اِستعداداً للعام الدراسي …

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