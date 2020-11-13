  الزراعة  النيابية : لن نقف متفرجين امام عوائق تنمية القطاع الزراعي والحيواني

2020/11/13 | 21:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اكدت لجنة الزراعة النيابية اهمية ان تسارع الحكومة بخطوات الاستثمار الداخلي والخارجي لكافة القطاعات وخاصة القطاع الزراعي والحيواني.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقته /المعلومة/ ان ” البرلمان مع اي خطوة حكومية لزيادة الايرادات غير النفطية عبر القوانين والتشريعات الخاصة بذلك “.

واضاف الشمري ان ” تطوير القطاع الزراعي والحيواني يعد اولوية قصوى للبرلمان ولن يقف عائقا امام اي خطوة بهذا الاتجاه.

وشدد على البرلمان في نفس الوقت لن يقف متفرجا امام اي محاولة لوضع العوائق امام تطوير هذا القطاع./انتهى 25

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