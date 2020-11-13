تسجيل حصيلة يومية غير مسبوقة للإصابات بكورونا حول العالم

2020/11/13 | 21:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفادت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الجمعة، بتسجيلها 628 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم ما يمثل ارتفاعا قياسيا لهذا المؤشر..يتبع

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